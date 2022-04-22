Поведены итоги конкурса «Думать по-югорски - 2021»

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Дума автономного округа-Югры ежегодно проводит творческий конкурс для парламентских журналистов «Думать по-югорски». Торжественная церемония награждения журналистов состоялась после заседания окружного парламента 21 апреля.
Заявки на конкурс направили 29 авторов и журналистских коллективов. Всего члены жюри рассмотрели 129 материалов. Конкурсная комиссия опиралась на такие главные критерии, как аргументированность, глубина раскрытия темы, оригинальность, выразительность авторского стиля, общественная значимость и периодичность опубликования материалов.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков в своей речи подчеркнул: «Прежде всего, хочу поблагодарить каждого из вас за работу, её конечный результат, который мы регулярно видим на страницах газет, интернет-изданий, в теле- и радиоэфирах. Понимаю, что вам, как и нам, депутатам, тоже бывает непросто: есть решения, ориентированные на развитие, и есть достаточно сложные решения, иногда непопулярные, и обо всем этом нужно рассказать читателям, слушателям и телезрителям. Не зря мы часто говорим, что средства массой информации являются зеркалом нашего общества».
На церемонии благодарностью Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа за заслуги в государственной и общественной деятельности, направленной на достижение экономического, социального и культурного развития регионов, поощрена Тамара Сутягина, советник заместителя генерального директора Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). По решению конкурсной комиссии творческого конкурса «Думать по-югорски» она также награждена памятным знаком за формирование традиций югорской парламентской журналистики, вклад в создание хроникальной летописи развития законотворческой деятельности в Югре.
За профессионализм и высокую ответственность при исполнении журналистского долга памятный знак получил шеф-редактор телевидения окружной телерадиокомпании «Югра» Василий Сысуев.
В творческом конкурсе «Думать по-югорски» за 2021 год первое место заняли авторский коллектив государственной телерадиокомпании «Югория» в составе Тимура Чешкова и Вадима Черняева. Второе место поделили журналисты – шеф-редактор газеты «Сургутская трибуна» Маргарита Стройнова, парламентский корреспондент информационного агентства Мангазея и общественно-политической газеты «Новости Югры» Есен Абилькенов. Третье место заняла Яна Демьяненко, заместитель главного редактора телерадиокомпании «Сибирь».
От имени жюри поздравил председатель конкурсной комиссии, депутат Думы Югры Александр Сальников, в своей речи он отметил: «Нужно быть журналистом-профессионалом, чтобы писать о парламентской работе. Если на законопроекты смотреть не поверхностно, а обратиться к истории каждого вопроса, то действительно можно почерпнуть много интересного. У кого хватает терпения, профессионализма подготовить хороший, качественный материал, тот и занимает призовые места в творческом конкурсе».
Журналисты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина, Надежда Рагимова, Валентина Узель, Людмила Гурьева, Людмила Теткина, Тамара Мерова, Пётр Молданов, Ирина Самсонова получили дипломы участников и подарки.
Галина Кондина