Расширен перечень предоставляемых юридических услуг коренным народам

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Об этом стало известно на восьмом заседании окружной Думы, которое состоялось 21 апреля. Закон расширяет перечень предоставляемых адвокатами услуг за счёт средств окружного бюджета, предусмотрев оказание бесплатной юридической помощи представителям малочисленных народов, ведущих традиционную хозяйственную деятельность.
Во время пресс-конференции был задан вопрос о предоставлении бесплатной юридической помощи коренным малочисленных народам Севера при возбуждении в отношении них дел об административных правонарушениях при осуществлении традиционной хозяйственной деятельности. Председатель Ассамблеи коренных народов Еремей Айпин отметил: «У нас было много обращений по рубке леса, рыболовству и охоте, по этим вопросам не могли оказывать бесплатную юридическую помощь. Именно поэтому мы дополнили перечень, теперь и по этим вопросам также можно будет обращаться за бесплатной юридической помощью».
На заседании поднимался вопрос о корректировке окружного бюджета. Доходная часть бюджета увеличена на 16,5 млрд рублей, 20,5 млрд рублей дополнительно внесены в затратную часть бюджета. Также было принято решение о выделении дополнительных средств на «президентскую» ежемесячную дополнительную выплату на детей в возрасте 8-17 лет.
1,8 млрд рублей будет дополнительно направлено на повышение оплаты труда в связи с индексацией на 4 % с 1 января 2022 года.
Непрограммные расходы из резервного фонда окружного правительства предлагается скорректировать в сторону увеличения на 2,9 млрд рублей. Выплаты будут направлены на приобретение благоустроенного жилья детям-сиротам. По данным департамента соцразвития Югры, на сегодня в округе зарегистрировано 842 человека, из них до конца текущего года необходимо приобрести квартиры 584 гражданам данной категории. «Теперь будет увеличена доля приобретаемых квартир для детей-сирот с 10 до 25 процентов от общего количества квартир в многоквартирном доме, за исключением населённых пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее десяти», – отметил председатель окружной Думы Борис Хохряков.
Всего на восьмом заседании окружной Думы было рассмотрено 22 вопроса.
Людмила Гурьева