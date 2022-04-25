Ответы на проблемные вопросы жителей Нижневартовска даны в прямом эфире губернатора

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Прямую линию с жителями Нижневартовска провела губернатор Югры Наталья Комарова сегодня, 23 апреля, в своих социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках»
Модераторами онлайн-встречи выступили основатель сети женских фитнес - клубов «Ультрафит» Юлия Даянова, специалист по работе с молодежью в городе Нижневартовске, студент Нижневартовского государственного университета Александр Чусь. Эфир сопровождала сурдопереводчик Ирина Баянова.
Совместно с югорчанами, органами местного самоуправления и отраслевыми специалистами участники оценили ход реализации жилищных, коммунальных, социальных, образовательных программ в Нижневартовске, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, проверили исполнение поручений губернатора.
По словам Натальи Комаровой, подтопление территорий, дорог, безнадзорные животные, выплаты многодетным семьям – вопросы, которые жители адресуют администрации города, с требованием разобраться в ситуации, принять необходимые решения.
«Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления отметила автономный округ в числе лидеров в проведении реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Благодарю команду Нижневартовска за реализацию пилотного проекта по раздельному накоплению ТКО. Это одна из успешных практик региона», - сказала губернатор.
Отметим, в проекте задействовано 28 площадок для накопления, расположенных в микрорайонах города. Еще один важный проект – создание комплексного межмуниципального полигона для Нижневартовска и населенных пунктов Нижневартовского района.
«Уважаемый Дмитрий Александрович, важно, чтобы этот и другие новые проекты города были реализованы в установленные контрактами сроки, обеспечены необходимыми ресурсами», - обратилась губернатор к главе города.
Жители Нижневартовска обращались к губернатору с просьбой разобраться в обеспеченности города школами. Один из вопросов – когда в 23 микрорайоне начнут строительство школы? Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко подтвердил проблему. По его словам, это актуально в районах с активным жилищным строительством. Для решения этой проблемы комплексно разработан план строительства школ, согласно которому строится школа в 25 квартале (срок ввода в эксплуатацию – 2023 год). Именно к этой школе будут относится дети из 23 микрорайона.
«В целях решения указанной проблемы между Нижневартовском и обществом с ограниченной ответственностью «Социальная инфраструктура» заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25», - сообщил глава муниципалитета, отметив, что общая готовность объекта составляет 46,2%. Ввести школу в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2023 года.
В этой связи Наталья Комарова поручила обеспечить все необходимые организационные решения. «Большое количество детей занимается во вторую смену, и школы часто не расположены в шаговой доступности. Этот фактор необходимо исключить», - сказала губернатор.
Также жители поднимали тему развития транспортной инфраструктуры и количество общественного транспорта.
Глава города подчеркнул, что для улучшения транспортного обслуживания населения администрация города реализует проект модернизации системы общественного транспорта города. На сегодняшний день ведется документарная работа по проекту. Внедрение новой маршрутной сети запланировано на конец 2022 - начало 2023 года. После реформирования город получит оптимальную маршрутную сеть и интервалы движения, обновлённую дорожную инфраструктуру, удобные цифровые сервисы для пассажиров, новый современный комфортный транспорт.
«Нам, горожанам, важно, чтобы предусмотренный стандартом уровень развития услуг общественного транспорта был выполнен», - сказала Наталья Комарова, поручив заместителю губернатора Югры запланировать контрольную точку с обязательствами, возможностью контролировать для того, чтобы с 1 января 2023 года проект заработал.
Общественник, член профсоюза одного из нефтедобывающих предприятий города Василий Силантьев добавил, что с представителями Общественной палаты он принимал участие в обсуждении этого проекта. «Считаю, что от теоретической части реализации проекта необходимо перейти к практической. Жители нашего города-труженика заслуживают современную технологичную и экологичную систему общественного транспорта», - сказал Василий Силантьев.
Также в ходе эфира стало известно, что в Нижневартовске достраивается станция ультрафиолетового обеззараживания – объект введут в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.
«В настоящее время закончены работы по возведению стеновых конструкций четырех блоков станции и продолжается работа по монтажу кровли. Общая готовность объекта составляет порядка 70%. Завершить работы и осуществить ввод в эксплуатацию планируем в III квартале 2022 года», – рассказал главный управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» Анатолий Боков.
Кроме того, о своей добровольческой работе рассказали представители ресурсного центра «ДоброДом». Его цель – создание условий для совместной работы, направленной на реализацию социально-значимых проектов в сфере добровольчества среди детей, молодежи и людей серебряного возраста. В ресурсном центре осуществляется реализация обучающих программ, проектов, мероприятий для добровольческих волонтерских организаций.
«Здесь мы встречаемся, работаем, общаемся, участвуем в обучающих мастер-классах, проводим различные мероприятия, разрабатываем проекты, ведем учет и выдачу личных книжек волонтеров и многое другое. Спасибо вам, Наталья Владимировна за поддержку развития добровольчества. Благодаря гранту губернатора для ресурсных центров наш «ДоброДом» наполняется всем необходимым для полноценной работы», - рассказала заместитель директора муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр» Кристина Яворская.
Также в ходе эфира была поднята тема строительства окружной больницы. Директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин сообщил, что это центральная больница на 1100 коек. На сегодняшний день построены, введены в эксплуатацию: котельная, инфекционный корпус, часть больничных корпусов. Общая готовность – 83%. «Сейчас идет прием технологического оборудования, принимаются больничные кровати. На объекте работают порядка 400 человек, привлечены будут еще 60 человек, чтобы устранить все проблемы. Получим объект в конце июля», – сказал глава ведомства.
Отметим, в ходе эфира прозвучали ответы от губернатора, профильных ведомств на более чем 30 вопросов, которые волновали жителей Нижневартовска. Напомним, с комментариями и сообщениями работали отраслевые специалисты, стандарт работы которых – 3 часа на ответ.
Запись прямой линии доступна в официальных аккаунтах губернатора во «ВКонтакте».
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры