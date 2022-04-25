В регионе расширили перечень бесплатной юридической помощи

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Расширенный перечень предоставляемых юридических услуг предусматривает оказание бесплатной правовой помощи представителям малочисленных народов Югры. Такое решение было принято на очередном заседании окружной Думы, состоявшейся 21 апреля.
Как пояснил председатель Думы Югры Борис Хохряков, поправки инициированные депутатами фракции «Единая Россия» направлены на оказание бесплатной юридической помощи коренным народам за счёт средств бюджета Югры.
Бесплатная правовая помощь предоставляется гражданам, являющимся субъектами права традиционного природопользования, ведущими традиционный образ жизни. Кроме этого, на неё могут рассчитывать представители малочисленных народов, проживающие в сельской местности (в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов), для которых виды традиционной хозяйственной деятельности являются неосновным способом жизнеобеспечения.
За бесплатной юридической помощью граждане могут обратиться при возбуждении в отношении них дел об административных правонарушениях, непосредственно связанных с ведением традиционного образа жизни, осуществлением хозяйственной деятельности и занятие промыслами.
Комментируя поправки, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин отметил: «У нас обращений достаточно много было – по рубке деревьев, рыболовству, охоте. По этим вопросам не могли оказывать бесплатную юридическую помощь. Они выпадали из перечня. Поэтому мы дополнили документ и по этим вопросам коренные народы также смогут обращаться за бесплатной юридической помощью».
На заседании Думы рассмотрен вопрос об исполнении закона «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 2021 году».
В ходе заседания председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин сообщил:
– Данный вопрос мы обсудили на заседании Ассамблеи, директор Департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Александрович Филатов представил подробный доклад. Информация была компактная, но содержательная, там практически все отрасли были отмечены. Мы также рекомендуем Думе принять данное постановление. Но два вопроса ещё остаются, мы их озвучили на заседании Ассамблеи. Первое – это вопрос налогообложения по компенсационным выплатам. Дело в том, что из 14 работающих ресурсодобывающих предприятий с двумя возникают проблемы с налогообложением. Сейчас совместно с Правительством Югры мы работаем в этом направлении. На данном этапе ищем ход решения этого вопроса. Второе – в Сургутском районе 50, так и необразованных территорий, хотя местные жители там проживают. Данный вопрос мы также обсуждаем с Правительством Югры. Здесь нужно найти правовые пути решения данной проблемы».
Помимо этого, внесены изменения в закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
«К нашему бюджету мы сегодня приняли по инициативе Губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой поправки в сумме 20 млрд рублей. Если говорить про социальную поддержку, то, в первую очередь, 3,5 млрд рублей направлено на выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет, – тем, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума. Также принят закон о предоставлении детям-сиротам жилья в многоквартирных домах, который улучшает условия для решения этого вопроса.
Что касается экономики, то, для примера, выделено 4 млрд рублей на приобретение жилья, в том числе, половина на половину – для переселения жителей из аварийного жилья и для детей, которые имеют на это право. Выделено 2,5 млрд рублей на транспортную систему, более миллиарда рублей на строительство и реконструкцию образовательных учреждений», – пояснил Борис Хохряков.
Депутаты также приняли постановление «О награждении Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Среди награжденных – представитель народа манси, педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Игримский центр творчества» Галина Николаевна Вынгилева. Она удостоена Почётной грамотой за многолетний эффективный труд и значительный вклад в развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Людмила Теткина