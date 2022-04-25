21 апреля в Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева состоялась творческая встреча с журналистом и краеведом Андреем Рябовым

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На встрече Андрей Анатольевич рассказывал об интересных исторических фактах города Ханты-Мансийска и о своём проекте «Остяко-Вогульск.рф», в рамках которого ежедневно публикуются фотографии и истории старожилов города.
В 2021 году Андрей Рябов издал книгу «Другой Ханты-Мансийск: легенды и тайны», в которой собраны забавные, интересные, поучительные, порой и трагические факты из истории города, начиная от встреч с лешим в лесах, заканчивая поисками Золотой бабы, тайна которой будоражит умы многих не только в нашей стране, но и за пределами.
Особой темой на встрече стала тема подвигов земляков в годы Великой отечественной войны и в годы строительства города. А. Рябов подчеркнул: «Кода я смотрю фотографии со времён строительства Остяко-Вогульска, мороз по коже, как люди лопатами, а в лучшем случае с помощью лошадей, могли корчевать вековой лес, прокладывать дороги, строить дома. Какой колоссальный труд был вложен в строительство города».
Журналист поделился с участниками встречи и такой информацией: «Я до сих пор не знаю, где в Ханты-Мансийске покоятся останки моего прадеда. В 1930 году его раскулачили, отправили на стройку Остяка-Вогульска. Семьи жили в посёлке Рыбном, мужчин каждое утро направляли в город на строительство. В один из дней прадед не вернулся домой. Люди, которые были с ним, сказали, что ему стало плохо, он умер, и его увезли за город и закопали».
Следующая встреча с Андреем Рябовым состоится 7 мая 2022 в городской централизованной библиотечной системе «Буква», ул. Краснопартизанская, 2, этаж 3.
Оксана Албина