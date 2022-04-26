Профилактическая беседа для учащихся Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва

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С целью предупреждения распространения наркомании и профилактики зависимостей среди несовершеннолетних и молодежи, а также формирования здорового образа жизни психолог кабинета медицинской профилактики Ханты-Мансийской психоневрологической больницы Честикина Елена встретилась с воспитанниками Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва г. Ханты-Мансийска.
В ходе встречи с несовершеннолетними психолог провела кинолекторий. В совместной дискуссии обсудили, как вредные привычки пагубно влияют на молодёжь, то, насколько сокращается жизнь человека, решившего поменять здоровый образ жизни на вредные привычки. В завершение психолог напомнила юным спортсменам как важно поддерживать свое здоровье, заниматься творчеством, физкультурой и саморазвитием. Ведь именно здоровье помогает нам реализовать наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности. После беседы Елена Честикина раздала обучающимся буклеты «Основы ЗОЖ», «Секрет твоего успеха».
Также хочется напомнить, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре май 2022 года объявлен месячником профилактики зависимостей. Специалисты кабинета медицинской профилактики психоневрологической больницы приглашают принять участие в различных акциях, посвященных месячнику. За анонсами всех событий и мероприятий следите в группах больницы во ВКонтакте и Telegram.
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