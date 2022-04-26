Югра представила инновационные продукты в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

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Делегация Югры во главе с заместителем губернатора Югры Алексеем Забозлаевым принимает участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте с 25 по 27 апреля.
В первый день выставки участники делегации приняли участие в главной пленарной сессии: «Центральная Азия. Пространство технологического прорыва». Спикерами сессии выступили заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр промышленности Республики Беларусь Петр Пархомчик, министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира, министр экономики Республики Армении Ваган Керобян.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на полях Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте ознакомился с промышленным потенциалом Югры. Заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев представил министру инновационную продукцию - каркасные дома и глэмпинги из дерева, продукцию из рыбного коллагена, погружные вентильные электродвигатели, флоты для гидроразрыва пласта.
Также на стенде Югры состоялась встреча с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Маратом Карабаевым. В рамках встречи участники наметили планы по сотрудничеству в сферах поставок нефтесервисного оборудования, медицинского туризма, цифровой образовательной платформы (ГИС «Образование Югры»).
Отметим, на стенде Югры также запланированы деловые встречи с узбекскими отраслевыми объединениями и компаниями. Также будет представлена продукция в сфере лесопромышленного комплекса: плиты ДСП, МДФ, пиломатериалы, сборная опалубка для каркасного строительства на основе плиты МДФ; в сфере агропромышленного комплекса: рыбный коллаген и продукция на основе коллагена (БАДы); в сфере нефтесервиса: оборудование для нефтедобычи производимого в Югре (насосы, электродвигатели, флоты ГРП).
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры