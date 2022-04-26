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Как известно, с 4 апреля 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стартовала акция «Посылка солдату –2022», организаторами которой выступили общественная организация инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» вместе с Гуманитарным добровольческим корпусом.
Сотрудники Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» приняли активное участие в данном мероприятии.
На собранные средства были приобретены продукты питания и средства личной гигиены для военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Благодарим всех, кто не остался равнодушным в проведении данной акции.
Посылки можно принести в пункт сбора гуманитарной помощи, который расположен по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 65.
Елена Гындышева