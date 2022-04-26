Эти долгострои – объекты социального значения

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Очередное заседание Общественной палаты Югры по вопросам жилищно-коммунального комплекса и экологической безопасности состоялось на прошлой неделе. В нём приняли участие представители Департамента здравоохранения и Департамента строительства округа. Были рассмотрены и обсуждены вопросы о ходе строительства долгостроев – объектов здравоохранения в некоторых муниципальных образованиях региона.
Заместитель председателя Общественной палаты Югры, председатель комиссии по вопросам ЖКХ и экологической безопасности Сергей Таньшин отметил, в округе есть несколько объектов социального значения, которые не могут ввести в эксплуатацию уже много лет. Последнее заседание по этому вопросу состоялось в декабре прошлого года.
В первую очередь, на заседании был заслушан отчет о ходе строительства Нижневартовской центральной окружной больницы, которую начали строить более десяти лет назад. По словам представителей УКСа, данная больница рассчитана на 1100 коек, площадь – более 7 тысяч квадратных метров. По госконтракту на строительство запланировано 7,2 млрд рублей. Всего освоено 5,5 млрд рублей, в этом году израсходовано 200 млн рублей. В данный момент на объекте работает около четырёхсот рабочих, идет внутренняя отделка помещений.
Представитель Общественной палаты Валерий Каданцев заявил:
- Вот уже восемь лет ждем окончания строительства центральной окружной больницы, и я не уверен, что и в этом году мы введем в эксплуатацию медицинское учреждение в Нижневартовске.
По словам руководителя департамента строительства Кирилла Мыскина, данный объект строится по программе «Сотрудничество». В случае внесения корректировок в бюджет УКСа Тюменской области на Нижневартовскую больницу будет выделено дополнительное финансирование. Но что больше всего тревожит всех, в связи с нынешней ситуацией, много медицинской аппаратуры, в том числе и узкоспециальной, которой необходимо закупить для этой больницы, находятся под санкциями.
На заседании были рассмотрены вопросы и о других долгостроях. Так строительство стационара с прачечной в городе Урае также отстает от графика, выполнено всего около 10% работ от запланированного.
Много вопросов вызывает состояние Советского больничного комплекса. Реконструкция здания продолжается более десяти лет. Сегодня уже актуален вопрос о его демонтаже. В ближайшее время будет проведено обследование этого комплекса, затем по результатам заключения экспертов – принято окончательное решение.
Участковую больницу в Горноправдинске Ханты-Мансийского района планируют сдать к середине лета 2022 года. Стационар рассчитан на пятьдесят коек, помимо этого там будет поликлиника и хирургическое отделение. Представители УКСа отметили, сейчас там ведутся внутренние отделочные работы. По их словам, к запланированному сроку объект будет сдан.
Следующее заседание общественники решили провести в июле этого года. Тогда будет известно, насколько продвинулось строительство в реализации плана по введению в эксплуатацию так нужных жителям округа данных социальных объектов.
Валентина Узель