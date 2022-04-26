29 апреля приглашаем на открытие выставки «Орнамент Солнце» в музее «Торум Маа»

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29 апреля приглашаем на открытие выставки «Орнамент Солнце» в музее «Торум Маа»

 В угорских народных традициях Солнце  – это женщина, его свет –лицо женщины. Иногда видимые круги вокруг солнца – это расчесывание волос. Определяющая роль Хатл-ангки ′Солнце-Матери′, как дарительницы силы, энергии для воспроизводства земной жизни прослеживается практически во всех жизненных событиях обских угров и встречается во всех локальных группах.

Солнцу посвящены истории в устном народном творчестве, его изображение проявилось в орнаментальном искусстве. Нанесение орнамента Солнце предпочтительно на крышках берестяных коробочек, кузовков, суконных игольницах и на вышитых женских рубахах южных ханты. Некоторые из его изображений имеют 1000 летнюю историю.

Приглашаем Вас познакомиться с берестяными и швейными изделиями из сукна, украшенные солнечным узором из собрания этнографического музея «Торум Маа», Окружного Дома народного творчества и частных коллекций.

Ждем Вас в выставочном зале по адресу: ул. Комсомольская, 30

29 апреля 2022 года  в 15:00

телефон для справок +7(3467)353-423

Служба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

Втр, 26/04/2022 - 15:14

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