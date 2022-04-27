Югорчан приглашают принять участие во всенародном экологическом движении «Подари Земле Сад»

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Всенародные посадки аллей, парков, садов Победы организует в регионах России общественное движение «Всенародное экологическое движение «Подари Земле Сад».
Суть акции заключается в посадке 45 миллионов деревьев поименно за каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Сады и аллеи высаживаются в память тех, кто погиб, но сохранил землю и подарил потомкам мирную жизнь.
Стать участником акции, принять участие в посадке деревьев могут студенты, школьники, дети дошкольного возраста. Возле каждого высаженного дерева можно установить табличку со словами «Это дерево растет во имя Любви, Вечности, Жизни» (указать фамилию имя, отчество человека).
Высаживать деревья, создавать сады, парки, аллеи Победы можно у памятников, на территориях населенных пунктов, а также за их пределами.
Отметим, экологическое движение «Подари Земле Сад» занимается охраной окружающей среды, посадкой деревьев с участием детей и взрослых с 2013 года. За это время участниками движения стали более 7 тысяч человек со всех регионов России. Высажено более 50 тысяч деревьев, создано 14 садов Победы, 11 Аллей Победы, 15 рощ, 18 садово-парковых комплексов.
Дополнительную информацию для организаторов посадок можно получить на сайте.
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры