Вопросы трудоустройства смогут обсудить югорчане с главой региона в ходе прямой линии

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Прямую линию по вопросам создания новых рабочих мест, поддержки бизнес-сообщества, трудоустройства выпускников вузов и сузов, школьников в свободное от учебы время проведет губернатор автономного округа Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» в четверг, 28 апреля, в 17:00.
«В ходе прямой линии считаю важным также затронуть тему реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики региона в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год. Обсудим ваши идеи, поступившие на платформу одноименного краудсорсинг-проекта», – написала в своих социальных сетях глава региона.
Модераторами встречи станут член молодежного парламента при думе Югры Юрий Слюсарь, автор проектов в сфере развития молодежной политики, победитель муниципального и лауреат регионального этапа конкурса «Ученик года» Владислав Федоров, руководитель структурных подразделений центра детского развития «Умка» в городском поселении Белый Яр, городе Сургуте Разиля Хаирова, основатель сети пекарен «Белкины пекарни» Иван Белкин.
«Напомню. Каждый запрос, оставленный в комментариях к этому посту, будет отработан специалистами», – подчеркнула Наталья Комарова.
Трансляция состоится в аккаунтах главы региона во «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» социальной сети «ВКонтакте».
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры