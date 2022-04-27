Этностикеры для Viber

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Этностикеры для Viber

Пользователи мессенджера Viber теперь могут делиться стикерами с персонажами фольклора обских угров и словами на языках коренных малочисленных народов Севера. Стикерпак создали ученики муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» (г. Ханты-Мансийск) из группы «Витсам». Им помогла студентка Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, выпускница образовательного центра Светлана Колова, доработав рисунки в графическом редакторе.

Светлана Колова рассказала «Работа этностикеров точно такая же как и в обычных наборов стикеров, которые можно скачать для быстрого выражения каких-то эмоций или ответа на сообщения. Разница заключается лишь в том, что наши стикеры «Уринэква», несут ещё и образовательную направленность. С их помощью можно легко выучить простые слова, которые наиболее часто употребляются в переписках через мессенджеры (в данном случае Viber) Например: Пумащипа – спасибо, паща олэн – здравствуйте.

Мы выбрали именно «Уринэкву-Ворону» потому что идея создания данной работы пришла в преддверии праздника «Уринэква Хотал».
Сейчас в разработке новый набор стикеров. Надеемся, что он понравится всем не меньше, чем «Уринэква».

Набор стикеров здесь

Оксана Албина

Ср, 27/04/2022 - 14:26

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