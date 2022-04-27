В Югре могут запретить охоту

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В Югре могут запретить охоту

В автономном округе из-за возникших по вине человека природных пожаров могут запретить охоту. 25 апреля в автономном округе обнаружен первый ландшафтный пожар. Он возник на островной части поймы реки в районе деревни Шаим Кондинского района. Возгорание ликвидировано на площади 32 гектара. По данным осмотра установлено, что его причиной стал человеческий фактор.

Напомним, пожароопасный период в лесах Югры объявлен с 22 апреля.

По словам первого заместителя директора Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Егора Збродова, возникновение природных пожаров по вине человека может стать решающим фактором для закрытия весеннего сезона охота раньше установленного срока.

«Сегодня в некоторых регионах России наблюдается рост термоточек на землях различных категорий. Возможными причинами является выжигание сухой травы сельхозтоваропроизводителями, рыбаками, охотниками и иными лицами, пренебрегающими правилами пожарной безопасности. С 29 апреля в южных районах Югры откроется охота на пернатую дичь и, в случае возникновения природных пожаров по вине охотников, департаментом будут приняты меры о введении запрета на охоту раньше положенного срока. Подобная практика уже применялась в Кондинском районе. В целях недопущения таких фактов прошу глав муниципальных образований, общества охотников, рыболовов и просто неравнодушных граждан присоединиться к лесопожарной пропаганде», – рассказал представитель департамента.

Призываем югорчан сохранять природу родного края, соблюдать правила пожарной безопасности.

Напоминаем, сообщить о природном пожаре можно по телефонам:

– служба экстренного реагирования 112;

– прямая линия лесной охраны 8 800 100-94-00;

– специализированная диспетчерская служба Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46.

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Ср, 27/04/2022 - 16:44

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