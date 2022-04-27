В Югре проходит региональный этап олимпиады школьников по родным языкам и литературе

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В Югре проходит региональный этап олимпиады школьников по родным языкам и литературе

В олимпиаде принимают участие обучающиеся 9 – 11 классов. Всего заявлено на участие в олимпиаде по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера 20 человек из 8 муниципальных образований.

На выполнение олимпиадных заданий отводится 4 астрономических часа. Олимпиадные задания состоят из двух частей. Первая часть – родной язык (хантыйский, мансийский), вторая часть – родная литература (хантыйская, мансийская).

Олимпиада школьников по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера проводится с целью выявления у обучающихся глубины знаний родного языка и литературы, повышение познавательного интереса к родным языкам и литературе. 

Инициатором и организатором олимпиады выступил департамент образования и науки– Югры. Проведение олимпиады поручено бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок».

Региональный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок».

По итогам олимпиады жюри определит победителей и призёров (28.04.2022 года с 09.00 до 13.00 часов) по каждому предмету отдельно на основании рейтинга (набранных баллов) за выполнение заданий олимпиады по 9–11-м классам и в соответствии с квотой, установленной организатором регионального этапа.

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Ср, 27/04/2022 - 17:00

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