Час истории культуры России «В святой Руси мы сердце обрели»

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Час истории культуры России «В святой Руси мы сердце обрели»

27 апреля в Государственной библиотеке Югры в рамках проекта «Православная книга в библиотеке» состоялся Час истории культуры России «В святой Руси мы сердце обрели», посвященный Году культурного наследия народов России. В мероприятии активное участие приняли воспитанники Православной гимназии города Ханты-Мансийска. Учащиеся узнали для себя много нового о том, как формировалась культура России, посмотрели презентацию о памятниках истории культуры, художественных промыслах и ремеслах.

Почетным гостем мероприятия стал иерей Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви, клирик храма Божьей матери «Знамение» Тарасий Борозенец, он рассказал учащимся об истории российского государства, развитии и становлении православной культуры России. Ценным подарком для библиотеки стала подаренная им новая книга «Деревянная православная храмовая архитектура конца XIX – начала XX века на территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с дарственной надписью «Государственной библиотеке Югры в память о плодотворном сотрудничестве и пожеланием развития и расцвета!». Авторами научной монографии стали иерей Константин Мемячкин, иерей Тарасий Борозенец и А. Ф. Косач.

Также уважаемым гостем мероприятия стал Владимир Енов, член Союза писателей России, двуязычный сказитель народа ханты. Ребята с большим интересом прослушали в его исполнении стихотворение «Рассказы жителя Машпаны» и поэму «Дедовский завет» на хантыйском и русском языках.

В ходе мероприятия прозвучали песнопения в исполнении участников ансамбля Православной гимназии, а также «Баллада о трех сыновьях» в исполнении Зимфиры Мавлихановой, сотрудника библиотеки. Дополнением к мероприятию послужила книжная выставка «Родники славянской культуры».

okrlib.ru

Чт, 28/04/2022 - 09:12

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