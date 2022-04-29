В вузах Югры ежегодно растет количество бюджетных мест

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Центр управления регионом Югры провел прямой эфир с директором департамента образования и науки автономного округа Алексеем Дрениным. На повестке прямой линии – вопросы предстоящего окончания учебного года, проведения выпускных мероприятий в образовательных организациях, итоговой аттестации выпускников, приемной кампании в вузы.
Модератор эфира Альбина Волкова сообщила, что прямой эфир проходит под эгидой федерального проекта «Объясняем.рф», который организовало правительство Российской Федерации с целью предоставления гражданам достоверной информации.
Алексей Дренин сообщил, что в 2022 году в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировано порядка 9,5 тысячи одиннадцатиклассников, 19,7 тысячи девятиклассников. Информация по вопросам организации ГИА размещается на сайте департамента образования и науки Югры, на сайтах органов управления образования муниципальных образований созданы соответствующие разделы.
«Безусловно, основная подготовка, информирование проходит в школах, педагоги готовят детей к экзаменам, рассказывают о порядке проведения, требованиях, - продолжил руководитель регионального образовательного ведомства. - Также информирование осуществляется в средствах массовой информации. Традиционными стали акции, различные флешмобы в поддержку участников аттестации. С ребятами встречаются общественные наблюдатели. Зачастую это студенты, которые не так давно сами сдавали экзамены и могут поделиться опытом подготовки к ним».
В продолжение темы проведения государственной итоговой аттестации Алексей Дренин проинформировал о порядке и сроках проведения так называемых пробных, досрочных, основных и дополнительных экзаменов. «Пробные экзамены – это технологическое тестирование с целью проверить, как настроено оборудование, их три: один проходил в марте, второй 27 апреля и еще один пройдет 17 мая. ЕГЭ и выпускные для одиннадцатиклассников проводятся в досрочном и основном периодах. Досрочный проходил с 21 марта по 18 апреля, основной период пройдет с 26 мая по 2 июля. С 19 мая начнется основной период сдачи ОГЭ для выпускников девятых классов. Резервные дни предусмотрены до 10 июля и будет дополнительный период в сентябре».
Следующий блок вопросов касался порядка проведения выпускных мероприятий в детских садах и школах, будут ли допущены на эти мероприятия родители. В автономном округе планируется проведение выпускных вечеров в 323 общеобразовательных организациях и в 291 дошкольной образовательной организации. «Родители участвуют в массовых мероприятиях в образовательных организациях уже с декабря 2021 года с учетом действующих требований (в настоящее время это использование средств индивидуальной защиты), - напомнил Алексей Дренин. - В декабре допуск осуществлялся по QR коду, сейчас этого требования нет. Родителям нужно заранее известить руководство о своем желании участвовать в этом мероприятии».
Алексей Дренин добавил, что родители выпускников дошкольных образовательных организаций могут обратиться в органы управления образования своего муниципалитета по поводу устройства будущего первоклассника в пришкольный лагерь. Путевки в лагеря с дневным пребыванием детей, действующие на территории муниципалитета, в организации отдыха и оздоровления детей за пределами автономного округа могут быть предоставлены детям в возрасте от 6 до 17 лет включительно, не зависимо от того, являются ли они учащимися общеобразовательных учреждений.
В настоящее время в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Югры состоит 549 организаций, в том числе четыре загородных (стационарных) лагеря. Подать заявление на получение путевки можно лично, через законного представителя, в электронном виде посредством единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг, в МФЦ.
«Обращаю внимание, что путевки в рамках региональной квоты в федеральные центры - это награды по результатам заслуг детей в той или иной сфере, - заметил директор департамента образования и науки. - Ежегодно за пределами округа летом отдыхают от 10 до 12 тысяч юных югорчан».
В завершение Алексей Дренин ответил на вопросы будущих абитуриентов и их родителей.
В 2022 году количество бюджетных мест в вузах Югры увеличено почти на 200 мест и составит порядка трех тысяч мест, ежегодно их количество растет.
Высоким спросом у абитуриентов из числа югорчан пользуются технические направления (IT, энергетика, нефтяная промышленность), специальности в области медицины и образования. Сегодня в вузах Югры можно получить порядка ста специальностей.
Запись эфира доступна в официальной группе региона «Югра».