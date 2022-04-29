Где подавать заявление на новые пособия от 8 до 17 лет?

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На портале «Госуслуги» с 26 апреля доступна форма заявлений на пособия на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей: https://www.gosuslugi.ru/10626/1/ .
На портале «Госуслуги» заявления можно подавать круглосуточно.
1 мая все досрочные заявления автоматически поступят на рассмотрение в ПФР.
Заявления по выплатам также принимает Департамент социального развития ХМАО - Югры. С адресами и телефонами пунктов приёма граждан можно ознакомиться в прикреплённом приложении (режим работы в период с 1 по 10 мая – с 9:00 до 21:00 без перерыва и выходных).
С 1 мая заявление можно подать не только онлайн, но и лично в МФЦ (время работы – с 8:00 до 20:00). Заявление также можно подать в клиентских службах ПФР (09:00 – 17:00, обед с 13:00 до 14:00, с 1 по 3 мая 2022 г. – рабочие дни). Адреса клиентских служб ПФР: https://pfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/6995 .
Срок рассмотрения заявления: 10 рабочих дней. В отдельных случаях он может быть продлен. Если срок продлевается - семье придёт уведомление об этом.
Телефоны для справок и консультаций:
Горячая линия Контакт-центра - 8-800-301-44-43 (ежедневно с 9:00 до 21:00, без перерыва и выходных);
Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами – 8-800-600-00-00 (круглосуточно, без перерыва и выходных);
Региональная горячая линия ПФР – 8-800-600-05-19 (09:00 – 17:00, без перерыва ).
Список пунктов приема граждан здесь.
ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре