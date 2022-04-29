Открыт прием заявок на форум «Утро», который в этом году пройдет в Югре

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Открыт прием заявок на форум «Утро», который в этом году пройдет в Югре

Заявочная кампания на участие в форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро» стартовала в Югре.

Принять участие в форуме могут представители молодежных сообществ, зарегистрированные как некоммерческие организации или действующие в качестве объединения, сообществ молодых людей из Уральского федерального округа и других регионов Российской Федерации.

Зарегистрироваться для участия в масштабном мероприятии можно на сайте форума.

В 2022 году он пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе и объединит около 500 молодых людей в возрасте 18-35 лет.

В этот раз «Утро» пройдет в формате комьюнити-форума, в фокусе которого – устойчивое развитие молодежных сообществ.

«Сегодня необходимо объединить усилия молодежи, бизнеса и некоммерческого сектора для решения общих задач. Нам нужны прорывные проекты в самых разных отраслях. Молодежные сообщества занимают важную роль, ведь они способны мыслить нестандартно и генерировать креативные идеи, смело и решительно идти к поставленным целям», – отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Впервые в истории форума образовательная программа будет сфокусирована на участниках не как на отдельных единицах, а на сообществах, их устойчивом командном развитии.

Для всех участников будет записан полноценный онлайн-курс по проектной деятельности. В период обучения сопровождать их будут квалифицированные специалисты, которые ответят на интересующие вопросы, проконсультируют и проверят практические задания.

С 1 по 10 августа участники смогут встретиться очно на территории культурно-туристического комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске, где их ожидает работа по шести тематическим трекам: «УРАЛ. Эко-сообщества», «УРАЛ. Урбанистические сообщества», «УРАЛ. Креативные сообщества», «УРАЛ. Вовлеченные сообщества», «УРАЛ. Образовательные сообщества», «УРАЛ. ЗОЖ-сообщества».

Кроме того, в рамках форума пройдет обучение 60 менторов – специалистов по работе с молодежью из регионов Уральского федерального округа. Менторы получат компетенции по наставничеству и сопровождению деятельности молодежных НКО, сопровождению проектных команд.

Напомним, форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» – образовательная и коммуникативная площадка, объединяющая социально активную молодежь, на которой участники получают новые знания и компетенции, презентуют свои идеи, получают ресурсную поддержку на их реализацию.

С 2013 года форум проводится под эгидой полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Ежегодно в рамках форума при поддержке федерального агентства по делам молодежи проходит грантовый конкурс молодежных проектов, направленный на выявление и поддержку лучших социальных практик.

admhmao.ru

Чт, 28/04/2022 - 11:44

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