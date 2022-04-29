Выставка «Бисер в культуре народов Сибири»

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29 апреля 2022 года в 16:00 в Музее Природы и Человека состоится презентация выставки «Бисер в культуре народов Сибири». Вниманию зрителей будут представлены разнообразные бисерные изделия коренных народов Сибири из фондов Музея Природы и Человека и Томского областного краеведческого музея.
Выставка расскажет о том, как и где появилось стекло, первые стеклянные бусы и бисер. Как возникло искусство бисероплетения. Когда оно проникло в Сибирь. Где народы Сибири брали бисер.
Вам представится уникальная возможность послушать авторскую экскурсию Натальи Тучковой и познакомиться с яркими экспонатами музейных собраний, большинство из которых – ручная работа мастериц прошлого. Также вы увидите разнообразные украшения народов ханты и манси разных локальных групп, сможете почувствовать разницу в эстетике угорских и эвенкийских рукодельниц, узнаете тайны их высокого мастерства.
Весь комплекс собранных экспонатов позволит с разных сторон осветить древнюю любовь людей к стеклу и украшению себя мелкими изделиями из него, нанизанными на нить или пришитыми к одежде.
Лицом выставочного проекта стала Вера Кондратьева, актриса, певица, член Общественной палаты Югры, председатель городской общественной организации хантыйской культуры «Ма мэхэм», председатель лянторского городского отделения общественной организации «Спасение Югры».
Экспозицию дополнит кварцевый песок и образец обсидиана - природного вулканического стекла из фондов Музея геологии, нефти и газа. Приглашаем жителей и гостей Ханты-Мансийска посетить выставку, работа которой продлится до 19 июня 2022 года.