Ревакцинация против новой коронавирусной инфекции

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Об этой необходимости жителям столицы сегодня напомнила Анастасия Трофимик, заведующая отделом по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска. По оценкам Роспотребнадзора новый подъём заболеваемости стоит ожидать к концу мая и началу июня.
Мы уже привыкли к соблюдениям мер профилактики, и постоянное ношение масок, пользование антисептиками, средствами обеззараживания воздуха стало обыденным. Но короновирусная инфекция пока не отступает. И одним из эффективных мер для населения остаётся вакцинация.
По данным окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске первичной вакцинацией привито уже 51 тысяча человек. Из них повторную вакцинацию, то есть ревакцинацию прошли более 12 тысяч человек. Научно доказано и практически обосновано, что для полной ликвидации и циркуляции короновирусной эпидемии на территории любого населенного пункта, округа или страны необходимо достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80%. Это то количество населения, которое имеет защитный уровень антител. Здесь неоспоримый плюс, что уровень летальности, тяжести течения заболевания проходит благоприятней с вакцинацией, нежели без нее.
Сейчас медицинские учреждения призывают людей обратить внимание на вопрос ревакцинации. Поскольку после первичной вакцинации в организме вырабатывается достаточное количество антител, способных бороться с инфекцией. Но к концу полугода уровень защитных антител постепенно начнёт снижаться, поэтому необходимо введение повторной дозы для того чтобы поддерживать свой иммунный статус на должном уровне и не дать новой вспышки волны короновирусной инфекции.
После перенесенного заболевания, человек тоже имеет некоторое количество антител, но он недостаточно высок и менее продолжителен. Ему также требуется обязательная ревакцинация через шесть месяцев.
Времени до наступления новой вспышки заболевания остаётся не так много, поэтому лучше защитить свой уровень иммунитета и не допустить распространения коварной болезни, ведь впереди нас ожидают праздничные майские мероприятия, выпускные в детских садах и школах, долгожданный отпускной период.
Будьте здоровы и берегите себя!
Тамара Мерова