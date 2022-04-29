Итоги прошлого и планы на текущий год районной больницы

- Русский
В зале заседаний Думы Кондинского района, в том числе в режиме ВКС, с поселениями прошёл Общественный совет по здравоохранению. По традиции поприветствовал присутствующих и открыл заседание председатель Общественного совета по здравоохранению Виталий Анчин.
В первую очередь главный врач Александр Нештенко озвучил итоги работы за 2021 год. Из важного: в прошлом году принято на работу 3 врача: врач-онколог, врач-терапевт, врач-педиатр; поступило и закуплено медицинского оборудования и автотранспорта на сумму более 82 млн. рублей, в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение»; пролицензированы такие виды медицинской деятельности, как детская урология-андрология; информатизация и обеспечение рабочих мест медицинского персонала, в том числе в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, автоматизированными рабочими местами и внедрение в работу медицинской информационной системы.
Планы на 2022 год: дооснащение медицинской организации современным медицинским оборудованием, транспортом, в том числе и в обособленных подразделениях, находящихся в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах. Доукомплектование медицинской организации квалифицированными кадрами: анестезиологом, терапевтом в участковую больницу в пгт. Кондинское, в поликлинику и стационар районной больницы, врачом-эндоскопистом, врачом-дерматовенерологом, врачом-кардиологом терапевтического отделения стационара районной больницы и др. Перепрофилирование коечного фонда круглосуточного и дневного стационара, в том числе открытие гинекологических коек в дневном стационаре. Обеспечение инфекционного отделения кислородом путём монтажа разводки кислорода с доукомплектованием кислородным концентратором большей мощности. Работа по привлечению медицинских кадров, в том числе в рамках целевого набора в медицинские ВУЗы по программам обучения «Специалитет» и «Ординатура», так в 2022 году ожидаются на работу врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр, 1 курс обучения проходят ординаторы по специальности «Терапия», «Инфекционные болезни», «Онкология».
В свою очередь, заместитель руководителя по амбулаторно-поликлинической работе рассказала присутствующим о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Кондинском районе. Светлана Димонова подробно остановилась на таких темах как: вакцинация, ревакцинация против COVID-19 и мифы касающиеся вакцинации.
В завершение мероприятия главный врач ответил на волнующие вопросы членов общественного совета, а также принял слова благодарности. Председатель Кондинской районной организации ветеранов войны и труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анна Ивановна Клочкова, пользуясь случаем, выразила слова признательности Александру Сергеевичу от всех граждан преклонного возраста. Также, за тесное сотрудничество и взаимопомощь слова благодарности в адрес руководства больницы прозвучали и от начальника управления социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социальной защиты населения округа Светланы Саргсян.
Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профиляз в социальных сетях: