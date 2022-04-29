В Югре состоится VII региональный чемпионат «Абилимпикс»

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С 28 по 30 апреля в Нижневартовске и Сургуте пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В Югре чемпионаты профмастерства лиц с ограниченными возможностями здоровья проходят ежегодно с 2016 года. В этом году чемпионат будет проводиться по 32 компетенциям на восьми площадках учреждений общего и профессионального образования Нижневартовска и Сургута в очном режиме и на девяти удаленных площадках в дистанционном режиме. В соревнованиях примут участие порядка 220 конкурсантов: слесари и столяры, художники и дизайнеры, пекари и повара, учителя и воспитатели, портные и швеи, резчики по дереву и каменщики, IT-специалисты и бухгалтеры, массажисты и лаборанты. В 2022 году в региональный «Абилимпикс» впервые введены компетенции: лабораторный химический анализ, гончарное дело, выпечка хлебобулочных изделий, вязание спицами.
Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили департамент образования и науки, департамент труда и занятости населения автономного округа и региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».
«Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения профессиональными компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям», - отметил заместитель директора департамента образования и науки автономного округа Александр Гомзяк.
Финал соревновательного сезона - национальный чемпионат «Абилимпикс» традиционно пройдет в Москве.
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры