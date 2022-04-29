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Югорский кинопрокат приглашает жителей и гостей Ханты-Мансийского округа на Окружную киноакцию «Киноленты, обожженные войной». Военно-патриотическое мероприятие, посвященное празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в регионе с 1 по 10 мая.
Югорчане увидят художественный фильм «Африка». История деревенской семьи, почти полностью потерявшей надежду на выживание голодной зимой.
В программе зрелищный триллер «Красный призрак». Картина о неуловимом партизане, который лихо расправляется с немецкими солдатами.
Военная драма «Блокадный дневник» о блокаде Ленинграда, снятый режиссёром Андреем Зайцевым по собственному сценарию.
Художественный фильм «Мария, спасти Москву». Сценарий кинокартины режиссёра Веры Сторожевой основанный на легенде о встрече Сталина с Матроной Московской накануне битвы за Москву 1941 года.
В Ханты-Мансийске, в рамках киноакции «Киноленты, обожженные войной» 4, 5, 6 мая состоятся праздничные концерты «В пламени Великой Отечественной». Перед зрителями выступят творческие коллективы города, после чего будет показан художественный фильм. 4, 5 мая – «Африка». 6 мая – «Мария, спасти Москву». Вход свободный!
9 мая зрители Киноцентра смогут бесплатно посмотреть художественный фильм «Красный призрак».