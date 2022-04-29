Гости и участники IT-Форума станут зрителями соревнований по детскому пони-спорту

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Гости и участники IT-Форума станут зрителями соревнований по детскому пони-спорту

Зрелищное мероприятие будет транслироваться на экранах выставки «Цифровые технологии для всех» и официальном сайте Форума, который пройдет в Ханты-Мансийске с 7 по 9 июня.

Соревнования одновременно стартуют в Москве и Ханты-Мансийске. Эти площадки будут оснащены камерами видеонаблюдения с подключением к облачной платформе. На зеркальный конкур будут выходить пары в Конно-спортивных клубах «Измайлово» и «Мустанг». У зрителей и болельщиков будет возможность следить за спортсменами в двух городах сразу.

Состязания пройдут по нескольким программам: пони-биатлон, зеркальный конкур, прыгай беги с хоббихорсом, по возрастающей сложности с джокером.

Источник: Городской информационный центр

Пт, 29/04/2022 - 15:49

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