Праздничные мероприятия в Ханты-Мансийске пройдут безопасно

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Праздничные мероприятия в Ханты-Мансийске пройдут безопасно

В окружном центре приняты все необходимые меры по обеспечению антитеррористической защищенности в дни проведения мероприятий с массовым участием граждан: Праздника весны и труда, Дня Победы в Великой отечественной войне, IT-Форума стран БРИКС и ШОС и других. Такая информация была озвучена на совместном заседании антитеррористической комиссии города Ханты-Мансийска. В ней принимали участие представители органов Администрации города, МЧС, правоохранительных органов, Управления Роспотребнадзора по региону.

«В этом году после двухлетнего перерыва в День Великой Победы вновь в очном формате пройдет масштабная акция «Бессмертный Полк». Ожидаем, что еще больше горожан, чем прежде, захотят принять в ней участие. Наша задача – создать безупречный режим безопасности при проведении мероприятий с большим количеством людей», - подчеркнул глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в начале встречи.

По словам заместителя начальника полиции МО МВД России «Ханты-Мансийский» Вячеслава Курина, создана рабочая группа по контролю за оперативной обстановкой в городе.

Все места проведения мероприятий оснастят металлодетекторами, мобильными ограждениями и дополнительными средствами видеонаблюдения. Заблаговременно проведут кинологическое обследование.

Также было отмечено, что объекты образования, культуры и спорта оснащены всеми необходимыми средствами защиты, с сотрудниками проводятся инструктажи по действиям в случае возникновения ЧС.

В заключение Максим Ряшин напомнил, что согласно данным социологического опроса, проведенного в прошлом году, 97% хантымансийцев считают, что живут в безопасном городе. Важно сохранять у жителей чувство защищенности.

Источник: Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

Пт, 29/04/2022 - 15:51

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