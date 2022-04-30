Югра масштабно отметит 1 мая

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Югра масштабно отметит 1 мая

Общегородские акции, праздничные концерты, викторины, выставки и многие другие мероприятия пройдут во всех 22 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа 1 мая.

Так, на центральной площади Ханты-Мансийска развернется широкая праздничная программа. Жители и гости города в ходе концертной программы творческих коллективов и солистов культурно-досугового центра «Октябрь» «Цвети, земля» смогут услышать песни, посвященные весне, труду, преобразованию природы.

В ходе программы «Майская мозаика» для хантымансийцев состоятся викторины, мастер-классы, в том числе по декоративно-прикладному искусству, будет развернут буккросинг «Хорошую книгу в добрые руки». Вниманию посетителей представят передвижную выставка, гости смогут принять участие в национальных подвижных играх и состязаниях. На территории мобильного автогородка все желающие смогут прокатиться на веломобилях.

Праздничная программа «Весеннее настроение» развернется на площади дома культуры «Октябрь» для всех жителей Покачей. Здесь прозвучат песни в исполнении творческих коллективов и солистов. Гости праздника смогут погрузиться в праздничную весеннюю атмосферу, получить эмоциональный заряд.

Для жителей Мегиона в школе искусств развернется выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства под названием «Встреча весны в Югре». Интеллектуальный брейн-ринг «Россия – Первомай!» состоится в Урае. Для жителей города организаторы подготовят ряд вопросов, связанных с празднованием 1 мая в России. Ежегодный городской праздник по развитию межкультурного взаимодействия «Венок дружбы» примет Нижневартовск. Его участники окунутся в многонациональное разнообразие, станут свидетелями единения народов, проживающий в городе. В концертной программе примут участие творческие коллективы центра национальных культур и национальных общественных организаций, которые исполнят песни и танцы разных народов.

Юных жителей Нягани в ходе виртуальной выставки «Профессий много есть на свете, это знают даже дети!» познакомят с многообразием профессий, их историей, представят произведения, посвященные различным видам трудовой деятельности.

В поселке Сосновка Белоярского района состоится танцевальный флешмоб «Мир! Труд! Май!», где жители соберутся на площади центра культуры и спорта «Меридиан» и исполнят специально подготовленные танцевальные зарисовки.

В Сургутской филармонии в честь большого праздника состоится торжественное мероприятие «Весна народная», посвященное Дню весны и труда.

Всего в автономном округе 1 мая состоится практически 250 различных мероприятий с привлечением широкого круга участников.

admhmao.ru

Сб, 30/04/2022 - 14:42

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