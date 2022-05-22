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Кай! Дивная наша родная сторонка!
Кай! Чудная наша обская сторонка!
Берёзы-красавицы всюду белеют,
Ковры трав густых под ногой зеленеют!
Владимир Енов
Так назывался творческий вечер, посвящённый 20-летию литературного творчества и 55-летию сказителя народа ханты, журналиста Владимира Егоровича Енова. Он состоялся 20 мая в Государственной библиотеке Югры г. Ханты-Мансийска.
Сегодня автор презентовал свою четвёртую книгу – хантыйское героическое сказание по мотивам народного фольклора «Два мальчика ростом с пальчик» на русском и хантыйском языках.
Свою встречу с читателями он начал с рассказа о работе над книгой:
– Ещё в далёком детстве я слышал на родном языке это предание в прозе, а сейчас решил переложить в стихотворную форму. Поэтическое переложение на русский язык помогла осуществить эрзянская поэтесса Татьяна Мокшанова. Иллюстрации к сборнику подготовила дочь Марина. Издание в 40 страниц тиражом 516 экземпляров было выпущено на собственные средства в типографии «Печатный мир» города Ханты-Мансийска. Сказание будет интересно как детям среднего и старшего школьного возраста, так и взрослым.
Гости встречи услышали в авторском исполнении отрывок сказания на родном хантыйском языке, а затем на русском. Слушатели оценили выступление бурными овациями.
В этот творческий вечер в адрес юбиляра звучало много добрых слов. Председатель общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова отметила высокий вклад Владимира Енова в дело сохранения фольклора народа ханты и вручила медаль «Признание».
Директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова поблагодарила юбиляра за многолетний плодотворный журналистский труд. Нужно отметить, что он начинал работать ведущим национального телевещания ВГТРК «Югория» и вот уже более 20 лет трудится журналистом в газете «Ханты ясанг».
Депутат окружной думы Татьяна Гоголева в поздравительной речи отметила: «У любого народа сказители – исполнители эпических жанров фольклора – преданий и сказок всегда ценились. Ведь они являются преемниками прежних слагателей и хранителей эпоса, они – связь поколений, передающим историю новым поколениям. Вот и вы, Владимир, являетесь связующим во времени, от прошлого в будущее».
Сегодня сказителя, журналиста Владимира Енова поздравили юные почитатели его творчества – первоклашки школы районного села Мужи Шурышкарского района, коллеги с Ямала – библиотекари, журналисты газеты на ханты языке «Лух Авт», а также Ханты-Мансийское городское отделение Союза журналистов России.
Владимир Енов родился в рыбацкой семье в деревне Карвожи (с/с п. Азовы), что располагается между Большой и Малой Обью, поэтому фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») в подарок исполнил юбиляру песню «Обской вальс».
Сын Сергей, вспоминая детство, рассказал, что семья всегда держала домашнюю живность, у него в памяти ярко отложились воспоминания о покосах. Сегодня он под гитару исполнил песню «Покосы».
Кроме этого, в этот вечер мы послушали песню «Лэху, лэху» в исполнении юбиляра, гости отметили его прекрасные вокальные данные.
Старейшины из народа ханты и манси Евдокия Нёмысова и Диана Герсимова поблагодарили Владимира Егоровича за умение передавать фольклор молодому поколению: «Как приятно видеть на фотопрезентации ваши многочисленные творческие встречи с детьми. Дети чувствуют человека, а особенно доброго человека. Спасибо Вам, что вы знакомите современных детишек с богатым фольклором народа ханты».
Завершилась юбилейная творческая встреча со сказителем Владимиром Еновым. На память была сделана общая фотография.
Людмила Гурьева