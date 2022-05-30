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С 31 мая по 3 июня в Ханты-Мансийске в очно-заочном формате состоится Форум «Библиокампус 86» #Библиокампус2022, поддержанный грантом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа–Югры.
Форум является завершающим мероприятием проекта, в рамках которого будут работать две площадки: #Детские игры и #Взрослые разговоры.
31 мая – 1 июня на площадке #Детские игры будут подведены итоги регионального Конкурса среди молодых специалистов общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по созданию и управлению социокультурными проектами.
2–3 июня на площадке #Взрослые разговоры в формате XI-ой летней библиотечной школы «Библиотеки и местное самоуправление: пути взаимодействия» состоится обсуждение руководителями библиотечных систем региона темы «Молодежная и библиотечная политика: точки пересечения».
Программа Форума размещена на сайте Государственной библиотеки Югры https://okrlib.ru/kollegam/metodical-events/2995.
БУ ХМАО-Югры “Государственная библиотека Югры”
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