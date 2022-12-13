Югорские археологи будут сотрудничать с ИАЭТ
Югорские археологи будут сотрудничать с ведущим региональным Институтом археологии и этнографии сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).
5–7 декабря археологи СурГУ посетили с рабочим и дружеским визитом Институт археологии и этнографии сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН). По результатам встречи выработаны основные темы научного сотрудничества.
Первая – линии роста Российского государства по данным археологии. Период вхождения в состав России Югры и Западной Сибири был выбран как самый малоизученный.
Вторая тема – каменный век: расселение человека на территории Северо-Западной Сибири, первые укрепленные поселения Югры (палеолит, мезолит, неолит). Археологических находок этого периода в регионе много.
Ученые договорились, что сотрудники ИАЭТ СО РАН выберут для изучения и дальнейшего развития на кафедрах научные тематики об истории Русского Севера.
На встрече была затронута проблема подготовки кадров – в Югре археологическая научная школа только начинает формироваться. Центр археологии и этнографии СурГУ – первое в регионе научное подразделение этого направления – открылся полгода назад, в мае 2022 года. Многолетняя работа коллег из Новосибирска будет ценным примером, а аналитическо-техническая база ведущего регионального Института археологии и этнографии Сибири – важным подспорьем. Лаборатории Центра коллективного пользования ИАЭТ служат площадкой для интеграции ученых разных специальностей. Здесь они проводят совместные исследования в области палеоклиматологии, археологии, геологии, вулканологии, алеогеографии, физики и химии океана и атмосферы.
Опыт ученых ИАЭТ СО РАН в популяризации истории Сибири – успешная
издательская и музейная деятельность – пригодится для продвижения феноменального археологического наследия Югры.
Югорские археологи уже регулярно выпускают совместно со Службой Госкультохраны ХМАО-Югры сборники «Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого», рассчитанные на археологов, этнографов и всех интересующихся региональной историей. С 2021 года выходит научный журнал «Северные древности: археология, этнография, история». В Новосибирске югорчане познакомились с только что вышедшей книгой «Каменный и бронзовый век» – первым томом четырехтомника «История Сибири», подготовленным сотрудниками ИАЭТ. Книгу, куда вошли результаты новейших исследований, можно использовать как базовое пособие для создания лекций и уроков об истории и археологии Сибири.
После экскурсии по ведомственному музею ученые СурГУ и ИАЭТ обсудили юридические нюансы передачи предметов для экспонирования и договорились о совместной просветительской деятельности.
С информацией о проектах югорских археологов можно ознакомиться на ресурсах АНО «Институт археологии Севера»
http://www.nordarcheo.ru/cgi-bin/main
https://vk.com/nordarcheo
https://ok.ru/group/63143322714289
https://t.me/+2A3QtSCPn_djMTcy
https://www.youtube.com/channel/UCiu5Guaf3spMsj-AHgEwIAQ
Дополнительная информация по т. +7 (911) 956-61-40