Руслан Проводников принял участие в турнире по боксу в ЛНР
Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Руслан Проводников побывал в рабочей поездке в Луганской Народной Республике.
Парламентарий в качестве почетного гостя принял участие в мероприятиях первенства Луганской Народной Республики по боксу среди юношей 13-14 лет и первенства города Луганска по боксу среди юношей 15-16 лет.
Событие состоялось в стенах Луганского высшего училища физической культуры. 142 сильнейших боксера из 13 городов и районов ЛНР оспаривали право отобраться в сборную ЛНР по боксу для дальнейшего участия в турнирах России.
Организаторами проведения выступили Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР, Луганская республиканская федерация бокса имени Э.А. Дидоренко, администрация города Луганска.
Парламентария из Югры Руслана Проводникова спортсмены радушно встретили громкими аплодисментами. В приветственном слове депутат отметил важность проведения таких турниров в сегодняшних тяжелейших условиях, также поблагодарил организаторов, педагогов, тренеров и всех, кто причастен к организации соревнований, за поддержку и заботу о подрастающем поколении, прочитал стих Франтишека Грубина «Еще не осень» и пожелал победы спортсменам-участникам.
По окончании соревнований Руслан Проводников принял участие в награждении победителей, которые, в свою очередь, отметили, что это настоящая гордость – принять награду из рук Руслана Проводникова.
Президент Луганской республиканской федерации бокса имени Э.А. Дидоренко Сергей Горохов наградил денежным призом каждого победителя.
«Это хорошее подспорье для ребят, у которых нет возможности самостоятельно приобрести форму, перчатки, а есть только руки и огромное желание победить», – прокомментировал Сергей Горохов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным советника
заместителя Председателя Думы Югры –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера