В Сургутском районе в программу Дня оленевода включили новый вид спорта
Сургутский район готовится к проведению ежегодного слета оленеводов, рыбаков и охотников. Праздник коренных народов Севера пройдёт 18 марта в Русскинской.
Как рассказали организаторы мероприятия, в слет планируют включить шесть видов спортивных соревнований. Среди них турнир по национальной борьбе, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, гонки на оленях, бег в национальной одежде и нововведение этого года - бег на лыжах за оленем. Также традиционно состоится концерт народных коллективов и ярмарка.
«В связи с событиями, которые сейчас происходят в стране, мы думали, стоит ли вообще проводить слет. Но все-таки решили, что стоит. Это главный праздник в году для коренных народов нашего региона. Его проводят только 1 раз в год и ханты очень ждут, готовятся к нему», - рассказал заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.
Источник: Югра ТВ