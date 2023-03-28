В Ханты-Мансийске пройдет XVIII Межрегиональная конференция «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее»

30-31 марта 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет XVIII Межрегиональная конференция творческих исследований детей и подростков «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее». Это одна из немногих научно-практических конференций по народному искусству для детей и подростков в России.