В Ханты-Мансийске пройдет XVIII Межрегиональная конференция «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее»
30-31 марта 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет XVIII Межрегиональная конференция творческих исследований детей и подростков «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее». Это одна из немногих научно-практических конференций по народному искусству для детей и подростков в России.
Отборочные этапы конференции прошли в п. Хулимсунт Березовского района, городах Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Ханты-Мансийске. В финальном этапе конференции примут участие 77 юных исследователя Югры и гости из Петрозаводска (Республика Карелия), Перми, с. Тохорю́кта (Республика Бурятия) – школьники, участники коллективов и кружков декоративно-прикладного искусства учреждений культуры и дополнительного образования, студенты.
Традиционно программа конференции состоит из двух частей. В теоретической части ребята представят творческие исследования, а во второй – проведут мастер-классы, демонстрируя свои навыки мастерства по народному искусству и современным направлениям. Каждый участник сможет своими руками выполнить традиционной игрушку и куклу, открытку с мезенской росписью, русский костюм в миниатюре, мозаику, вышивку, браслет из экокожи и т.д.
В рамках конференции подготовлена выставка «Из рук в руки» работ участников прошедших конференций.
Анжела Старкова