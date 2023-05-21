В Приобье в 2024 году все школьники будут учиться в одну смену
В Приобье уже в 2024 году все школьники смогут учиться в одну смену. Это станет возможным после запуска нового образовательного объекта, входящего в «Карту развития Югры».
Рабочая группа, в которую входили представители местного отделения «Единой России», осматривала ход строительства объекта. Сотрудники подрядной команды уже начали укладывать кирпичные стены и перегородки на первом и втором этажах. Строители монтируют перекрытие первого этажа.
Представитель команды Югры Евгений Ермаков заявил, что уже проведены переговоры с инвесторами и запланированы работы по строительству автономной пришкольной котельной. В конце мая на первом этаже здания начнутся работы по сантехнической, вентиляционной и электрической частям.
Новая школа рассчитана на 300 учеников и начнёт эксплуатироваться в 2024 году. Она обеспечит перевод всех местных школьников на односменный режим обучения.
Источник: РИЦ "Югра"