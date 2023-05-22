1 422 югорских пенсионера подали дистанционные заявления для компенсации проезда на отдых
По данным Отделения Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, с начала года 1 422 неработающих пенсионера Югры подали электронные заявления о компенсации проезда на отдых. Возможность оформления такой меры поддержки через портал госуслуг появилась в октябре прошлого года. До этого югорчане могли обратиться за компенсацией лишь при личном посещении клиентской службы Соцфонда или многофункционального центра. Теперь у жителей автономного округа есть возможность подать заявление на возмещение расходов не выходя из дома.
Человек может получить льготу по одному из двух вариантов на свое усмотрение. Первый – заранее обратиться в Социальный фонд перед поездкой и получить талон, по которому выдадут бесплатные билеты на проезд. Второй вариант – купить билеты самостоятельно и затем получить в фонде компенсацию понесенных расходов. В каждом случае сумма компенсации не будет превышать стоимости проезда в эконом-классе.
Напомним, что неработающие пенсионеры, живущие на Крайнем Севере и в аналогичных по климату районах, имеют право на компенсации за проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года. Социальный фонд предоставляет компенсации за проезд на любом транспорте: личном автомобиле, поезде, автобусе, самолете или корабле. Под льготу подпадает отдых в любой точке России. Если здравница находится в другой стране, Социальный фонд компенсирует проезд только до границы.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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