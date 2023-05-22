Прасковье Степановне Гришкиной исполняется 90 лет
Сегодня старожилу села Полновата Белоярского района Прасковье Степановне Гришкиной исполняется 90 лет, с чем мы, журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», её от всей души поздравляем!
Прасковья Степановна родилась в семье рыбака-охотника Степана Николаевича Федотова и Евдокии Филипповны (в девичестве Миляхова) в деревне Рязаны. Рано осталась без родителей, после этого их с братом Романом перевезли в Полноват, дали квартиру. Здесь в больнице не стало их младшей сестрёнки Оли. Брата отправили на работу в Лорбу, а маленькая Пана работала в колхозе. Позже устроилась в няньки в семью Бабинских, с которыми прожила 10 лет, они ей стали, как родные. Дети до сих пор с теплотой вспоминают о ней, общаются.
В Полновате Прасковья встретила свою судьбу – Романа Григорьевича Гришкина, вышла замуж, в семье родилось трое детей: Александр, Любовь и Геннадий.
За свою трудовую жизнь Прасковья Степановна работала на разных предприятиях села Полновата: была техничкой в школе, поваром в детском саду, яслях, а до выхода на пенсию поваром в больнице. В общей сложности поваром она проработала 21 год. На пенсию вышла в 59 лет. Имеет награды, почётное звание «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Прасковья Степановна до сих пор активна, рукодельничает, по дому ей помогает соцработник Татьяна Ильинична Хатанзеева.
Уважаемая Прасковья Степановна, поздравляем Вас с 90-летием! Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, жизнелюбия, оптимизма, пусть близкие радуют Вас своим вниманием и заботой! Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долголетия!
P.S. В следующем 11 номере газеты «Ханты ясанг» читайте статью о Прасковье Степановне Гришкиной.