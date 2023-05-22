Югорчанам рекомендуют позаботиться о здоровье щитовидной железы
С 22 по 28 мая в Югре проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы, которая посвящена Всемирному дню щитовидной железы. Эту медицинскую дату отмечают 25 мая.
Эндокринные заболевания встречаются у 30% населения планеты, и в последние годы их частота растет. Это касается и заболеваний щитовидной железы, и сахарного диабета, и других серьезных нарушений. При этом женщины болеют в 10 раз чаще.
К основным факторам риска эндокринных нарушений относятся: опухоли тканей железы,
кисты, инфекционные заболевания, наследственность, хронические заболевания других органов и систем, сердечно-сосудистая недостаточность, хирургические вмешательства и прием ряда препаратов.
Так как гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, регулируют работу других органов и систем, то при эндокринных заболеваниях нарушается обмен веществ и возникают симптомы, характерные, например, для заболеваний кожи, почек и т.д.
Чтобы избежать возможных заболеваний щитовидной железы необходимо:
• потреблять йодированную соль - рекомендуемая норма 150-200 микрограмм в сутки (4-5 грамм йодированной соли);
• включить в меню морепродукты, богатые йодом: морская капуста, кальмары, печень трески, морская рыба, креветки;
• отказаться от вредных привычек;
• избегать стрессовых ситуаций.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214