Графика Геннадия Райшева
В Ханты-Мансийске начала работу обновлённая экспозиция выставки «Геннадий Райшев. Графика. Избранное», которая представляет одну из ярких граней творчества художника. Торжественное открытие прошло в Международный день музеев – 18 мая. С графикой связаны многие поиски и открытия Геннадия Райшева, его приобщения к сущностным первоосновам жизни, к природе, к месту бытия. Всё зарождается от созерцания и размышления над природными явлениями, о которых, утверждая целостность мировосприятия, мастер говорил: «В природе и во вселенной всё гармонично и взаимосвязано».
В музее Геннадия Райшева впервые представлена ретроспектива графики мастера в большом пространстве. В составе выставки произведения 1960-2000-х годов, и поэтому срез творческого наследия представлен в разных техниках графики, в каждой из них художник достигает неповторимого авторского звучания.
На открытии выставки, приветствуя всех участников мероприятия, заместитель губернатора Югры Елена Шумакова сказала:
– Очень символично, что сегодня мы встречаемся здесь на особой площадке, в сердце Ханты-Мансийска, в сердце Югры. Потому что творчество Геннадия Степановича Райшева – это, безусловно, музыка природы, это движение души, это диалог сердец, это яркие краски, это особое вдохновение. Мне хочется пожелать югорчанам обязательно побывать здесь, в музее, чтобы получить то самое вдохновение, которое помогает нам жить, творить и развиваться. С праздником, и, добро пожаловать, в невероятный мир творчества!»
Первый директор галереи-мастерской Геннадия Райшева Елена Соломина поделилась воспоминаниями и рассказала о первой встрече с хантыйским художником:
– Это был 1982 год, Геннадий Степанович был проездом в Ханты-Мансийске, он направлялся на Юган, а уже после этой поездки появились его «зеленоглазые прекрасные юганские женщины». И уже тогда он был очень известным художником. После этой встречи у нас в центре культуры народов Севера открылась выставка его первых творческих работ в чёрно-белом исполнении. Всё, что вы сейчас видите, это только малая часть его творчества. Нужно смотреть, погружаться в его мир, познавать Геннадия Райшева.
В свою очередь искусствовед Наталья Фёдорова сказала:
– Графика всегда воспринимается по-разному. Она ведь начинала свое шествие в 60-70-е годы. И уже тогда был узнаваемый Геннадий Райшев. А вот о живописи художника вообще никто не знал, но благодаря этой графике мастер вошёл в большое искусство и стал участвовать в разных выставках. Геннадий Степанович – масштабный художник, который показывает сибирское пространство. Вся его графика моделирована и именно в моделированном пространстве можно показать такой масштаб.
Сегодня целые поколения воспитываются на творчестве мастера. На выставку мы пригласили студентов ЮГУ, которые здесь впервые.
В экспозиции представлен автопортрет художника и портрет девочки из Сургута. Автопортрет написан в 1960 году, а «Девочка из Сургута» в 50-е годы. Вот с такой графики начинал художник, с таких натурных работ. Тогда он ещё и в Ленинград не ездил учиться, но уже в 50-е годы освоил академическую живопись, рисунком мастер владел в совершенстве. Некоторые люди, которые далеки от искусства, говорят: «Ну, вот он, наверное, рисовать не умеет». И такие его работы мы специально показываем, для такого, чтобы люди понимали, что мастер переходит на другой уровень художественного мышления.
А нам остаётся добавить, выставка «Геннадий Райшев. Графика. Избранное» будет работать до 1 октября.
Людмила Теткина