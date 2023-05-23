Как северянам получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно?
О компенсации проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в прямом эфире на площадке РИЦ «Югра» рассказала Татьяна Зайцева, управляющий ОСФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Она напомнила, что один раз в два года неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности, фактически проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно.
«С конца августа прошлого года расширился перечень видов транспорта, на котором можно доехать до места отдыха и получить возмещение фактических затрат. Теперь мы компенсируем средства на бензин, газ или другое топливо, если пенсионер отправился на отдых на своем автомобиле» – подчеркнула эксперт.
Чтобы получить компенсацию, неработающий пенсионер может обратиться лично в территориальный орган ОСФР по месту жительства, либо в МФЦ, либо направить заявление по почте. Также получить возмещение фактически потраченных средств на проезд к месту отдыха и обратно можно не выходя из дома через портал Госуслуг. Для этого пенсионеру нужно зайти в свой личный кабинет, выбрать раздел «Пособия. Пенсия. Льготы», нажать на вкладку «Компенсация проезда на отдых пенсионерам Крайнего Севера» и заполнить предложенную форму, приложив фотографии или сканы проездных билетов.
В прошлому году ОСФР по ХМАО – Югре оказало услугу по возмещению расходов за проезд на отдых 38 865 югорским пенсионерам на сумму 567,8 миллионов рублей.
Подробнее: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/workers/pension_northerners/~7224
Запись пресс-конференции: https://vk.com/sfrhmaougra?z=video-209087212_456239022%2F8d057247a59e69c...
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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