Как северянам получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно?

О компенсации проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в прямом эфире на площадке РИЦ «Югра» рассказала Татьяна Зайцева, управляющий ОСФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.