Цифровая трансформация сферы образования будет широко обсуждаться на Форуме
Основным профильным мероприятием выступит I Международная конференция «Цифровая трансформация отрасли «образование», которая пройдёт 6-7 июня.
В ходе пленарного заседания спикеры из разных стран и регионов поделятся своим опытом образования без границ. Так, коллеги из Бенина и Демократической Республики Конго расскажут, как цифровые технологии меняют подход к методам обучения в Африке. В свою очередь, югорские эксперты поделятся опытом региона в достижении целевых показателей и наметят перспективы цифрового развития отрасли.
Другой темой обсуждения станет популярная сегодня цифровая гигиена, так называемые правила информационной безопасности. Здесь эксперты уделят внимание вопросам поведения взрослых и детей в интернете, а также познакомят гостей с основами интернет-безопасности и мобильной грамотности.
Какую роль играют цифровые технологии в выявлении и развитии талантов детей? Большое направление программы конференции будет посвящено профориентационному блоку. Здесь представители образовательных организаций расскажут о современных решениях для школьников и студентов, которые помогают развивать цифровые компетенции и выбирать будущую профессию с уже имеющимся набором необходимых скиллов.
Важная тема для обсуждения, которую участники конференции не обойдут стороной, - отечественные цифровые решения в сфере образования. Крупнейшие представители бизнеса этого направления расскажут о развитии цифровых продуктов для учреждений общего образования.
Модератором встречи станет Юлия Горячкина, заместитель директора АНО «Цифровая экономика» (г. Москва). Также в числе спикеров министр цифровых технологий Демократической Республики Конго Дезир Кашмир Калонгеле Эберанду, генеральный директор организации ООО «Цифровое Образование» Рубен Акопов (г. Москва), ректор ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» Павел Кузьмин (г. Москва).
Генеральные партнёры IT-Форума – ЛУКОЙЛ, Салым Петролеум Девелопмент, Ростелеком, КОМТЕК, ПРАЙМ ГРУП. Инвестиционные партнёры: СК-АйТи, ТЕХНОКОМ, ФОРС. Генеральный информационный партнёр – информационное агентство России ТАСС.
Источник: Депинформтехнологий Югры