Александр Новьюхов провел рабочую встречу с председателем Совета представителей коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Григорием Дюкаревым
Мероприятие состоялось на площадке Совета Федерации в начале текущей недели.
Как рассказал сенатор, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов, с общественниками Восточно-Сибирской территории, работающими в сфере интересов коренных малочисленных народов Севера, в настоящее время сформированы устойчивые партнерские отношения.
Участники встречи обсудили вопросы совершенствования региональных и федеральных законодательных норм, развития социально-экономических и культурных связей Югры и Красноярского края, эффективность отдельных мер государственной поддержки традиционных отраслей хозяйствования.
Кроме этого, Григорий Иванович проинформировал об основных итогах и результатах работы представителей коренных малочисленных народов нашей страны в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов, который состоялся в Нью-Йорке (США) в апреле.
«Роль региональных общественных организаций коренных народов в обеспечении равноправного диалога с органами власти всех уровней и промышленными компаниями продолжает укрепляться. Многие их созидательные инициативы находят отражение в законодательных новеллах, реализуемых проектах и вводимых государством мерах поддержки», – констатировал сенатор Александр Новьюхов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника сенатора
Совета Федерации ФС РФ