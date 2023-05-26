Операционные Пыть-Яхской окружной кинической больницы укомплектованы новым оборудованием
Последний раз так много новых аппаратов для операционных поступало в больницу в период открытия больницы, с тех пор прошло 13 лет. Получение современного оборудования позволило полностью переоснастить наркозными аппаратами все операционные клинической больницы, что, безусловно, положительно отразилось на качестве проводимых анестезиологических пособий и оказании оперативной медицинской помощи в целом. И вот теперь пять новых наркозно-дыхательных аппаратов поступили в больницу в рамках государственной программы «Современное здравоохранение». Оборудование представляет собой усовершенствованную современную систему мониторинга состояния пациента, предполагающую несколько режимов вентиляции легких. Аппарат позволяет проводить ИВЛ как взрослым пациентам, так и детям, начиная с 5 кг веса.
«Наркозно-дыхательный аппарат используется для проведения анестезий при операциях. Аппараты новые, современные, имеют модули, которых не было раньше, в частности это датчик определения глубины анестезии. Оборудование дает хороший мониторинг насыщения крови кислородом, насыщения крови газами, которые используются при анестезии, показывает уровень углекислого газа в крови. Надежный аппарат с различными режимами работы – можно просто подавать кислород, можно полностью протезировать дыхание, использовать различные вспомогательные режимы – например, когда человек дышит сам, а аппарат ему чуть-чуть помогает. Хорошее оборудование, максимально функциональное и безопасное, именно такое и должно быть в операционной, это очень важно, ведь от качества работы аппарата ИВЛ зависит жизнь пациента, который находится на операционном столе», - рассказала Ксения Аксёнова, заведующая отделением анестезиологии-реанимации.
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