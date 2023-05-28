В Сургуте состоялось великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора
Сегодня, 28 мая в праздник Вознесения Господня Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в ходе визита в Ханты- Мансийскую епархию освятил великим чином в Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте.
В сослужении архиереев, а также духовенства Ханты-Мансийской митрополии Предстоятель Церкви возглавил чин великого освящения собора, а затем и Литургию в нем. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Кафедральный собор в честь Святой Троицы располагается на пересечении улицы Островского и проспекта Мира. Сургутяне начали заполнять площадь перед храмом задолго до появления Патриарха Кирилла. Люди шли к кафедральному собору семьями, с детьми и даже младенцами на руках, чтобы разделить радость праздника.
Обращаясь к собравшимся с архипастырским словом, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел назвал освящение храма великим Божиим делом:
«Сегодня вся Югра торжествует и радуется молитвой со своим Отцом и со своим Первосвятителем. Это особый случай, особый день в истории нашей Церкви, действительно вселенский праздник. Первопроходцы пришли со священниками сюда и первый деревянный храм посвященный Святой троице был возведен. Затем был каменный храм. Мы столько лет ждали, чтобы историческая справедливость восторжествовала: великое дело Божие, когда еще один храм Божий появляется на нашей земле!».
Присутствующие на великочинном освящении храма сургутяне также воспринимали сегодняшний день как вселенский праздник.
Татьяна Красильникова пришла к храму вместе с дочерью Ксенией. Женщина признается, в церковь ходит периодически, а вот дочь посещает воскресную школу уже два года.
«Я крестилась уже взрослой, сознательно. Был период в моей жизни очень горький, и я зашла в церковь, даже сама, не соображая зачем. А там женщина - свечница, наверное, увидела мое состояние, заговорила как-то по особому и я просто зарыдала в три ручья. И так стало легче, как будто заново родилась. Я и дочь после этого отправила в воскресную школу. И теперь постоянно хожу в церковь. Для очищения, для спасения души. А сегодня великий день, для меня и для всех православных: очень торжественный и волнующий до слез», - поделилась женщина.
«Поистине великий праздник! В Сургуте восстановили, возродили храм, который был возведен здесь первым. Да было время когда все разрушили, но историческая память в народе жила все эти годы. И сегодня справедливость восторжествовала - храм возведен. Это уже не столько для нас, сколько для будущего поколения, чтобы они могли прийти к Богу. Я пришла в довольно зрелом возрасте, когда уже был немалый жизненный опыт. И когда поняла, что действительно, все дороги ведут в храм. Туда надо прийти каждому обязательно: для покаяния и очищения», - считает сургутянка Татьяна Владимировна.
«Не каждый день в Сургут приезжает Патриарх Кирилл. Для меня это особый день, знаете нам сегодня очень нужна вера, чтобы жить в правде. Торжествующая вера! Я выросла в православной семье, мама была верующей, бабушка, и я еще подростком ходила в храм. Каждый раз когда я вхожу туда, на душе становится спокойнее. Мы же живем сейчас в тревоге, в страхе, мир вокруг нас просто беснуется и спасение можно найти только в вере. Только веруя можно обрести спасение души», - уверена Анна Степановна.
«Великолепный собор, настоящее украшение города. Я рада, что могу любоваться им из окон своей квартиры и могу приходить сюда когда душе будет угодно. Сегодня для всех нас великий праздник, ведь храм - это то место куда можно прийти, помолиться наедине, поставить свечки за здравие родных и помянуть усопших, чтобы поговорить с Богом. Я часто хожу в церковь, здесь душа исцеляется», - признается Вера Ильинична.
Отметим, история Сургутского Троицкого собора началась еще в 16 веке. Первое деревянное здание было построено казаками в 1594 году. Первыми воеводами Сургута считаются Фёдор Барятинский-Борец и Владимир Аничков. Поначалу и вплоть до конца XVI века город представлял собой небольшую крепость с двумя воротами, четырьмя глухими и одной проезжей башнями. На центральной площади городища располагалась церковь. Новый каменный собор был построен спустя 200 лет. А в 2016 году началось создание нового уникального облика.
Такое архитектурное решение в российском храмостроительстве применено впервые — своды купола изготовили из панелей на заводе. Спецзаказ делали исключительно под сургутский проект. Высота купола от пола до самой высокой точки составляет 40 метров. Кроме того, храм является девятикупольным сооружением, подобных храмов в России не более десяти. Собор сможет вместить более полутора тысяч прихожан. 7 апреля 2023 года в храме состоялась первая литургия и прошло малое освящение.
Возводила Свято-Троицкий кафедральный собор группа компаний «Сибпромстрой». Этот собор – самый крупный в Югре. Храм является единственным в Сургуте, в котором имеются подземный паркинг и лифты для маломобильных граждан.
Источник: Новости Югры