Подведены итоги окружного конкурса на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков»
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 30 марта по 20 мая 2023 года состоялся окружной конкурс на звание лучшего педагога
в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков».
Целью Конкурса является стимулирование педагогических работников к внедрению в образовательный процесс новых методик обучения родному языку, поддержка и поощрение учителей, воспитателей, осуществляющих эффективное обучение родным языкам коренных малочисленных народов Севера.
Конкурс проводился по трем номинациям:
- «Педагогический талант»;
- «Сохранение традиций»;
- «Педагогические инновации».
На Конкурс было подано 22 заявки из 6 муниципальных образований автономного округа: г. Ханты-Мансийск – 5 чел., Нижневартовский район – 5 чел., Березовский район – 4 чел., Белоярский район – 2 чел., Октябрьский и Сургутский районы – по 2 чел. Больше всего претендентов заявилось на номинацию «Сохранение традиций» – 11. Две заявки по решению экспертной комиссии были отклонены.
По результатам Конкурса в 2023 году определены 3 победителя
и 6 призеров:
Номинация «Педагогический талант»:
1 место – Рандымова Лидия Ивановна, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым».
2 место – Роскаряка Алёна Мавлютовна учитель технологии
и изобразительного искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Русскинская общеобразовательная средняя школа», Сургутский район.
3 место – Норова Ольга Мартыновна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр»,
г. Ханты-Мансийск.
Номинация «Сохранение традиций»:
1 место – Яркина Наталья Леонидовна, воспитатель пришкольного интерната муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тегинская средняя общеобразовательная школа», Березовский район.
2 место – Воробьева Фаина Алексеевна, воспитатель пришкольного интерната муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Варьеганская основная общеобразовательная школа», Нижневартовский район.
3 место – Овчинникова Елена Владимировна, учитель родного языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Охтеурская общеобразовательная средняя школа», Нижневартовский район.
Номинация «Педагогические инновации»:
1 место – Карпенко Лариса Николаевна, учитель мансийского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижненарыкарская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский район.
2 место – Хандыбина Олеся Вячеславовна, учитель родного языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тегинская средняя общеобразовательная школа», Березовский район.
3 место – Федоркив Любовь Алексеевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр»,
г. Ханты-Мансийск.
Победители и призеры будут награждены денежной премией (I место – 300 000 рублей, II место – 200 000 рублей, III место – 100 000 рублей), дипломами Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участники – сертификатами.
Источник: Депобразования и науки Югры