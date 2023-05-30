Обеспечение профессиональными кадрами предприятий – в центре внимания законодателей УрФО
Совет председателей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, обсудил обеспечение профессиональными кадрами предприятий реального сектора экономики.
Совещание провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Участие принял и Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Он отметил, что за прошедший год в органы службы занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа было заявлено 88 356 вакансий от 3362 организаций-работодателей. На высоком уровне сохранялась потребность в специалистах рабочих профессий – 71,8% от всех вакансий, заявленных работодателями.
Совокупный спрос на рабочую силу в 2022 году составил 107 285 вакантных рабочих мест.
«В нынешнем году работодатели по-прежнему в основном испытывают потребность в квалифицированных кадрах по рабочим профессиям, их доля в общем числе вакансий составляет 44%, – отметил Борис Хохряков. – А среди граждан, ищущих работу, только 21% соответствует запросу предприятий.
В настоящее время проводится мониторинг спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке автономного округа и формируются контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств бюджета автономного округа».
Стоит отметить, что в Югре утвержден порядок, определяющий условия организации профессионального обучения, переобучения или дополнительного профессионального образования.
Профобучение осуществляется по профессиям под гарантированное работодателем рабочее место в целях обеспечения дальнейшей занятости граждан, успешно завершивших профобучение.
Для создания условий привлечения квалифицированных кадров в автономном округе предоставляется мера поддержки в виде компенсационных выплат.
Также органами службы занятости населения проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, на которые предоставляются субсидии.
«Хочу также напомнить как Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии Единая Россия о проекте «Моя карьера с Единой Россией», который направлен на содействие гражданам России в профориентации, дополнительном профессиональном образовании, трудоустройстве и карьерном росте. Проект направлен, в том числе, и на содействие обеспечению профессиональными кадрами предприятий реального сектора экономики», – сказал Борис Хохряков.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры