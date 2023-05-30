Что такое Единое пособие и кому оно положено?
О едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, как мере социальной поддержки семей с низким уровнем дохода, в прямом эфире на площадке РИЦ «Югра» рассказала Татьяна Зайцева, управляющий ОСФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В самом начале Татьяна Зайцева напомнила, что данное пособие появилось в Социальном фонде с начала 2023 года и объединило ряд мер социальной поддержки нуждающимся семьям. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.
Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. Чтобы выплату получали те, кто в нем нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.
«С 1 января 2023 года установленная величина прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для детей составляет 19 680 рублей. На данный момент по нашему округу уже одобрили выплаты на 63 967 детей возрастом до 17 лет, а также для 2 612 беременных женщин. Общая сумма выплат по региону составляет 4 144,5 миллионов рублей» – объяснила Управляющий ОСФР по ХМАО – Югре.
Подать заявление на получение пособия можно через личный кабинет на портале Госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу фонда по месту жительства или в МФЦ. Социальный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих организаций. Представить дополнительные сведения нужно будет только в отдельных жизненных ситуациях, когда сведения не отражаются в государственных информационных системах.
«В преддверии праздника Дня защиты детей, хочется напомнить взрослым об ответственности и необходимости защищать права наших детей, чтобы все они росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны» –подчеркнула Татьяна Зайцева.
Подробнее: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie
Запись пресс-конференции: https://vk.com/sfrhmaougra?z=video-209087212_456239023%2F4bafbc2eae9cda3...
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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