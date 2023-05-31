Цифровая трансформация в здравоохранении станет темой для обсуждения на IT-Форуме
Сразу несколько площадок Форума соберут экспертов в сфере здравоохранения, которые рассмотрят роль цифровых технологий в развитии отрасли. Участники круглого стола «Цифровая трансформация здравоохранения», совместного с Минздравом России рассмотрят единые требования к медицинским информационным системам, а также применение искусственного интеллекта в диагностике. На секции выступят представители Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, Департамента здравоохранения Москвы, Медицинского информационно-аналитического центра Югры и др.
На стратегической сессии «Экспорт медицинских услуг в цифровую эпоху» участники поднимут вопросы развития медицинского туризма по различным направлениям, а также роль универсальных цифровых платформ в продвижении медицинских услуг. Эксперты рассмотрят новые возможности экспорта медицинских услуг не только на межрегиональном уровне, но и в сотрудничестве с дружественными странами. В дискуссии примут участие представители Минздрава России, Ассоциации медицинского туризма и Международного агентства продвижения экспорта IEXPA.
Медицинский туризм в Югре сегодня – это 5 ведущих центров региона, где применяются современные медицинские технологии, в том числе – искусственный интеллект. В рамках пилотных проектов он участвует в системе поддержки принятия врачебных решений.
Круглый стол «Геном-эксперт, опыт разработки и внедрения инновационного комплекса» станет площадкой для обсуждения мировых и российских трендов развития биомедицины, а также роли цифровых инструментов и системы поддержки принятия врачебных решений в генетике. Одной из тем встречи станет информационная система «Геном-эксперт»: опыт использования и планы по развитию. Отметим, она уже несколько лет применяется в Медико-генетической службе окружного кардиодиспансера Югры в Сургуте.
На круглом столе «Организация системы обеспечения информационной безопасности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» участники обсудят подключение медицинских организаций к сервису мониторинга информационной безопасности, защиту объектов критической информационной инфраструктуры, а также повышение квалификации медицинских специалистов в сфере информационной безопасности.
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