В Когалыме пройдет заседание Совета Законодателей
1 и 2 июня в городе Когалыме состоится очередное заседание Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В мероприятии примут участие руководители и депутаты органов законодательной власти трех регионов.
В первый день участники Совета Законодателей посетят музей в сельском поселении Русскинская Сургутского района и объекты городской инфраструктуры Когалыма.
На следующий день состоится заседание, в ходе которого будут освещены задачи законодательных органов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2023 году; работа органов государственной власти по активизации гражданско-патриотической деятельности; законодательные меры поддержки семей военнослужащих, сотрудников федеральных государственных органов, семей граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции, реализуемые на территории трех регионов; меры государственной поддержки внутренних перевозок воздушным и водным транспортом в Тюменской области, Югре и Ямале и другие вопросы.
По итогам заседания для представителей средств массовой информации будет проведена пресс-конференция.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа