Югорчане-участники специальной военной операции получат дополнительные выплаты
31.05.2023
На заседании правительства Югры департамент социального развития региона предложил установить выплаты в размере 150 000 рублей гражданам, находящимся на военной службе по контракту не менее 4 месяцев на 31 мая 2023 года. Далее выплаты будут производится, каждые 4 месяца прохождения военной службы.
В случае гибели служащего, деньги получат члены его семьи в равных долях за фактический период прохождения службы.
Источник: РИЦ "Югра"
31.05.2023
31.05.2023