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В Музее геологии, нефти и газа стартует ежегодная летняя программа «Интеллектуальное лето»

31.05.2023

1 июня в 14:30 в Интеллект центре Музея геологии, нефти и газа пройдет праздничное мероприятие, посвященное открытию программы «Интеллектуальное лето». Вход бесплатный! 

Ежегодно в период летних каникул Музей геологии, нефти и газа реализует для юных посетителей программу, где ребят знакомят с уникальным музейным фондом, рассказывают об истории нефтегазового освоения Западной Сибири, развивают инженерное мышление. Этот год не станет исключением. 

В период летних каникул ребят старше шести лет ждут занятия: 
•    «Путешествие в космос»;
•    «Путешествие в Древнее Лукоморье»;
•    Занятия в геологической лаборатории;
•    «Тайна едкого дыма» (совместно с Центром медицинской профилактики);
•    «Электрознаток» (совместно с АО «ЮРЭСК»)
И многое другое!

Приглашаем всех желающих принять участие в познавательных мероприятиях и провести своё лето ярко!

Дополнительная информация по телефонам: +7 (3467) 33-29-06, 33-09-42. 

Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Открыт в 2003 году. Музейные фонды составляют более 37 тысяч предметов. Музейные коллекции включают разнообразные предметы геологии, истории геологического поиска, развития нефтяной и газовой промышленности на территории Западной Сибири. Кроме экскурсий (обзорных, авторских, тематических), в музее проходят интеллектуальные квизы, тематические квесты, познавательные занятия и праздничные программы. 

Музея геологии, нефти и газа 

31.05.2023

31.05.2023