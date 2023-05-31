В Музее геологии, нефти и газа стартует ежегодная летняя программа «Интеллектуальное лето»
1 июня в 14:30 в Интеллект центре Музея геологии, нефти и газа пройдет праздничное мероприятие, посвященное открытию программы «Интеллектуальное лето». Вход бесплатный!
Ежегодно в период летних каникул Музей геологии, нефти и газа реализует для юных посетителей программу, где ребят знакомят с уникальным музейным фондом, рассказывают об истории нефтегазового освоения Западной Сибири, развивают инженерное мышление. Этот год не станет исключением.
В период летних каникул ребят старше шести лет ждут занятия:
• «Путешествие в космос»;
• «Путешествие в Древнее Лукоморье»;
• Занятия в геологической лаборатории;
• «Тайна едкого дыма» (совместно с Центром медицинской профилактики);
• «Электрознаток» (совместно с АО «ЮРЭСК»)
И многое другое!
Приглашаем всех желающих принять участие в познавательных мероприятиях и провести своё лето ярко!
Дополнительная информация по телефонам: +7 (3467) 33-29-06, 33-09-42.
Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Открыт в 2003 году. Музейные фонды составляют более 37 тысяч предметов. Музейные коллекции включают разнообразные предметы геологии, истории геологического поиска, развития нефтяной и газовой промышленности на территории Западной Сибири. Кроме экскурсий (обзорных, авторских, тематических), в музее проходят интеллектуальные квизы, тематические квесты, познавательные занятия и праздничные программы.
Музея геологии, нефти и газа